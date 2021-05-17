الغرفة التجارية في غزة: الوضع ينذر بكارثة ونطالب بهدنة إنسانية عاجلة



وأضاف" إن التجار والمستوردين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة عدم دخول بضائعهم من خلال معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة".





رام الله - دنيا الوطنقال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة: "إن جمهورية مصر العربية تعمل على فتح معبر رفح لإدخال الإمدادات من السلع والبضائع لقطاع غزة، إذ يشهد القطاع نقصًا حادًا في السلع التموينية".وأوضح الطباع أن إغلاق معبر كرم أبو سالم ينذر بكارثةحقيقية على قطاع غزة، إذ أغلقه الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع المواجهات.