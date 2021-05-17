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شؤون فلسطينية

شاهد: خلال لقائهما المبعوث الأمريكي.. الشيخ وفرج يطالبان بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني فوراً

شاهد: خلال لقائهما المبعوث الأمريكي.. الشيخ وفرج يطالبان بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني فوراً
رام الله - دنيا الوطن
التقى صباح اليوم الاثنين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ  ومدير المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، والمستشار مجدي الخالدي، مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو في مدينة رام الله.

وتناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات السياسية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة (القدس وقطاع غزة والضفة الغربية).

وطالب الوفد الفلسطيني الإدارة الأمريكية ببذل كل جهد والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا العدوان فوراً، ووقف التهجير واحترام المقدسات ووضع حد لإرهاب المستوطنين.

وحذر من استمرار هذا العدوان الذي تقوم به الحكومة اليمينية والمستوطنون والذي قد يؤدي الى قتل او تدمير أي أمل بإحياء عملية سياسية جدية للوصول الى حل شامل يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

هذا وتناول اللقاء بحث العديد من القضايا الثنائية بين الطرفين.






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