"التعليم" بغزة تدعو طلبة الصف 12 "التوجيهي" إلى عدم القلق أو التوتر

رام الله - دنيا الوطنوجهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، "رسالة الصبر والثبات" لموظفيها وطلبتها وأولياء أمورهم.وجاء في متن الرسالة "تتقدم وزارة التربية والتعليم العالي بالتحية لجماهير الموظفين على صبرهم، ومصابرتهم، وثباتهم خلال العدوان الغاشم على قطاعنا الحبيب، كما تحيي صمود أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم خلال الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في ظل القصف المستمر، والغارات البربرية التي لن تزيد شعبنا إلا ثباتاً وإصراراً على انتزاع حقوقه مهما بلغت التضحيات".ودعت الوزارة جموع الطلبة وخصوصاً طلبة الصف الثاني عشر "التوجيهي" إلى عدم القلق أو التوتر، حيث إن الوزارة تقف إلى جانبهم، وتتفهم حجم معاناتهم وتضحياتهم، وتعمل جهدها في سبيل التخفيف عنهم.وتابعت "وفي الوقت الذي تشد فيه الوزارة على أيادي موظفيها وطلبتها وكافة أبناء شعبنا، فإنها تؤكد على أن المجازر لن تفت في عضد شعبنا، ولن ينال الدمار من عزيمته، وتقول لهم إن مع العسر يسرا، وإنما النصر صبر ساعة".وكما تتقدم الوزارة بأحر التعازي القلبية إلى ذوي الشهداء، داعيًة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى، ويعافيهم، وأن يحفظ جموع شعبنا من كل مكروه وسوء.