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شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: 20 مليون دولار خسائر قطاع الزراعة جراء العدوان

"الزراعة" بغزة: 20 مليون دولار خسائر قطاع الزراعة جراء العدوان
جانب من قصف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة، بغزة، أنها بدأت باستقبال بلاغات المتضررين في القطاع الزراعي، داعية المزارعين والمربين إلى عدم التعاطي مع أي جهة غير وزارة الزراعة ومديرياتها الخمسة في محافظات القطاع، بخصوص التبليغ عن أضرار العدوان.

وأشارت إلى أن الاضرار في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني، تتضاعف بشكل يومي نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن قيمة الأضرار والخسائر للقطاع الزراعي في غزة، فاقت 20 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية.

وتوقعت الوزارة أن تتضاعف الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، نتيجة لتواصل القصف المركز لمئات الدونمات وعشرات المنشآت الزراعية، وكذلك استهداف مخازن ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مياشر.

وأشارت إلى أن طواقمها الفنية والإدارية في مديريات الزراعة الخمسة في قطاع غزة، ما زالت تستقبل طلبات المتصررين وتتابع عمليات إحصاء الأضرار الأولية بالتواصل مع اللجان المحلية والمزارعين الرياديين، وذلك للحصر والتقييم إلى حين توقف العدوان لمعاينة الأضرار على أرض الواقع.

وتمثلت الأضرار بتلف مباشر للأراضي المزروعة بالخضراوات والفواكه وتدمير كلي وجزئي  للمنشآت الزراعية و البنية التحتية الزراعية من (خطوط ناقلة وشبكات ري بالإضافة للآبار الزراعية وخزنات المياه والمشاتل).

فضلاً عن الأضرار التي لحقت بحقول القمح ومزارع تربية الدواجن و الثروة الحيوانية بشكل عام، وعدم تمكن المزارعين من الوصول لممارسة عملياتهم الزراعية وتسويق منتجاتهم، علماً أن كثير من المزارعين الذين اضطروا للوصول إلى أراضيهم تم استهدافهم داخل أراضيهم.

وحذرت الوزارة من حدوث كارثة حقيقية في قطاع الإنتاج الحيواني بسبب استمرار اغلاق المعابر، منوهة إلى أن الأعلاف الخاصة بالدواجن والأغنام والأبقار لا تعد تكفي بالمطلق لتغذية الحيوانات.

وفيما يخص قطاع الصيد، فقد نوهت الوزارة إلى أن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير من الخسائر المباشرة والمتمثلة في الانقطاع عن العمل داخل البحر.

ويضاف إلى ذلك الخسائر اليومية والتي تزيد عن نصف مليون دولار من المنتجات النباتية و الأسماك  التي لم يتم تصديرها بشكل يومي نتيجة اغلاق المعابر.

في سياق متصل، كانت  وزارة الزراعة، قد أعلنت عبر موقعها الالكتروني ومنصاتها الرسمية، لمزارعين الإنتاج النباتي ومستلزماتها ومربين الثروة الحيوانية ومستلزماتها، وكذلك الصيادين في محافظات قطاع غزة كافة، إلى الإبلاغ عن الأضرار والخسائر التي لحقت بأراضيهم وممتلكاتهم الزراعية كلٌ في محافظته، وذلك عبر نشرها أرقام تواصل مباشرة مع موظفيها في المديريات الخمسة التابعة لها في القطاع

ونوهت إلى أن بلاغات المتضررين، هي بمثابة إحصاء أولي تقوم به مديريات الزراعة المختلفة، إلى حين انتهاء العدوان، حيث سيتم زيارة كل متضرر ميدانياً لتقييم حجم وقيمة الأضرار لاعتمادها وتسجيلها بشكل رسمي.

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