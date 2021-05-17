غزة: ثلاث وفيات و72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل ثلاث حالات وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 174 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 710 حالات من بين المصابين بالفيروس.وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 105974 إصابة بينها 4223 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 100765 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 986.وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 111 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 80.وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس (كورونا) التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 38752 شخصًا.