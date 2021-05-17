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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

بحر يستنكر جرائم الاحتلال ويدعو لمحاكمة قادته

بحر يستنكر جرائم الاحتلال ويدعو لمحاكمة قادته
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض أهله لعدوان متواصل وجرائم.

وأدان بحر قتل الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد الرجال والشيوخ والنساء والأطفال في قطاع غزة، وتدمر البيوت فوق رؤوس أصحابها، في جريمة متكاملة الأركان بحق الإنسانية، وتدلل على وحشية الاحتلال ووجهه القبيح.

وحذر من استمرار الاحتلال في جرائمه، خاصة في ظل الصمت الدولي والعربي على جرائمه، الأمر الذي يسهم في تمادي الاحتلال بهذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مطالباً بمحاكمة قادته على هذه الجرائم في كافة المحاكم.

وأكد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بشتى أشكالها،
وذلك وفق ما كفلته له كافة الشرائع والقوانين، وصد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وعلى الإنسان الفلسطيني في كل مكان.

وأشاد بالإنابة بحالة التكاتف التي سطرها الشعب الفلسطيني في كل مكان تواجده، في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل وحتى في الشتات، مؤكداً ضرورة استمرار حالة التضامن والتكاتف الشعبي التي أربكت الاحتلال.

وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة للتحرك من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في وجه مخططات الاحتلال وجرائمه، والضغط على حكوماتها من أجل عزل الاحتلال تمهيداً لمحاسبته.

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