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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

مواجهات ومسيرات متواصلة في الضفة نصرة للقدس وغزة

مواجهات ومسيرات متواصلة في الضفة نصرة للقدس وغزة
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل المسيرات والمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق ونقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة، إسنادا للقدس وغزة ودعما للمقاومة الباسلة التي تدافع عن مقدسات وكرامة شعبنا.

ففي نابلس، انطلقت مساء اليوم مسيرة سيارات ضخمة، جابت المدينة، دعماً وتضامنا مع أهلنا في غزة العزة والقدس، حيث اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس نصرة لغزة، كما اندلعت مواجهات أخرى في قرية دير شرف غرب نابلس، واستهدفت خلالها قوات الاحتلال الطواقم الصحفية وطواقم الهلال الأحمر بشكل مباشر.

وكذلك، شهد حاجز صرة غربي نابلس، اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، و في جنين، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية طورة غرب المدينة، وأصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز السام.

وفي طوباس، شارك عشرات المواطنين، في مسيرة جماهيرية جابت شوارع بلدة طمون جنوب طوباس، اسنادا لأهلنا في القدس المحتلة وقطاع غزة، حيث ردد المشاركون في المسيرة، التي دعت لها حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، هتافات تؤكد الوحدة الوطنية والتكاتف لصد العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وتمجيدا للمقاومة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، وعلى بوابة حبلة، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية وقوات الاحتلال أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وأصيب على إثرها شاب برصاص الاحتلال، و كذلك اندلعت مواجهات أخرى في كل من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وبلدة بدرس، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة.

و أصيب شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة "بيت إيل".

وفي الخليل، تتواصل المواجهات المندلعة منذ عصر اليوم بمخيم العروب، وأطلق خلالها الاحتلال الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.

واندلعت مواجهات أخرى في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وأطلق خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عند دوار الكرنتينا بالخليل.

وذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات المندلعة على مثلث خرسا جنوب مدينة دورا، وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر في بيت لحم أن شابين اصيبا بعيارات نارية تم نقلهما الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، و احتشد عشرات الشبان اعلى مدخل بيت لحم الشمالي، قمعتهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وفي سياق متصل، أطلقت جنود الاحتلال قذائف إنارة فوق قرية وادي فوكين مع تواجد لعصابات المستوطنين على السياح الفاصل بين القرية ومستوطنة بيتار غربي بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي في المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال ببلدة الرام شمال القدس، وتم نقله للمستشفى.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 مواطنا إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في حي الشيخ جراح وحي شعفاط
بالقدس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مجموعة من المستوطنين هاجموا الشيخ جراح، وتصدى لهم المواطنين ما أدى لإصابة على عدد
منهم.

وأفادت المصادر بإصابة المقدسيين موسى الرجبي ومهدي العموري و رؤوف بركات (23 عاما)، وتامر ادريس (28 عاما)، أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وقوات الاحتلال في شعفاط بالقدس المحتلة، فيما أفاد أحد المصابين بإطلاق النار من قبل مستوطنين.

وانطلقت مكبرات المساجد في نابلس وعدد من المناطق تدعوا للخروج فوق المنازل في الضفة للتكبير والهتاف دعماً لغزة والقدس في تمام الساعة 12 منتصف الليلة.

فيما تواصلت الدعوات للإضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل، وتنظيم فعاليات وطنية ومواجهة الاحتلال في نقاط التماس والشوارع الاستيطانية.

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