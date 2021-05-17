(حماية) يدعو المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جريمة قتل المدنيين بغزة



وأوضح المركز في تفاصيل البلاغ أن طائرات الاحتلال الحربي قامت بإطلاق صواريخها بشكل مباشر نحو منازل ومباني تعود ملكيتها لأفراد مدنيين، نتج عنها سقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة لدمار كلي لحق بتلك المباني وأضرار واسعة النطاق في المنازل والمباني المجاورة.



و ذكر المركز في بلاغه مجموعة من الوقائع المادية التي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم دولية وفقاً لنظام روما والتي تصلح كأساس لفتح تحقيق بهذه الجريمة، وقد سلط المركز الضوء على جريمة القتل العمد وجريمة تعمد توجيه هجمات ضد أعيان مدنية، وجريمة تعمد توجيه هجمات ضد مدنيين بصفتهم والتي صنفها نظام روما بأنها جريمة حرب.







رام الله - دنيا الوطنقدم مركز حماية لحقوق الانسان، بلاغاً موضوعياً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة: فاتو بن سودا، حث من خلاله على ضرورة فتح تحقيق في جريمة قتل (42) مدني وإصابة أكثر من (50) باستهداف طائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمربع سكني في شارع الوحدة وسط قطاع غزة.