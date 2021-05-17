اتحاد الإعلام الرياضي يستنكر استهداف المؤسسات الصحفية ومنازلهم بغزة





وأكد اتحاد الاعلام الرياضي على أن هدف الاحتلال من وراء استهداف تلك المؤسسات الإعلامية ومنازل الإعلاميين، ومنازل المدنيين العزل هو طمس الحقيقة وعدم ابراز جرائم الاحتلال البشعة التي يرتكبها دون أي محاسبة.





وطالب الاتحاد العام للصحافيين العالميين، والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والاتحاد الآسيوي للأعلام الرياضي والاتحاد العربي، بالتدخل والضغط على حكوماتهم من اجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها عن الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وعن حقه في الحياة، وهذا الحق كلفته له كل المواثيق الدولية.





و قال الاتحاد: "إن الاحتلال يمعن في استهدافه للشعب الفلسطيني وفي قصف المؤسسات على الهواء مباشرة أمام مرآى من العالم، ويستخدم الطائرات الحربية المقاتلة التي عادة لا تستخدم إلا في الحروب بين الدول، مستغلاً حالة الصمت الدولي حيال تلك الممارسات".





و في هذا السياق، أعرب اتحاد الاعلام الرياضي عن تضامنه الكامل مع الزميل الإعلامي علاء شمالي عضو الاتحاد والمحرر الرياضي بجريدة فلسطين، بعد استهداف منزله من قبل طائرات الاحتلال الحربية.







رام الله - دنيا الوطناستنكر الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى كل المؤسسات الصحفية ومنازل الصحافيين الذين يقومون بأداء واجبهم في تغطية هذا العدوان.