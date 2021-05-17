الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس النوب الأردني اليوم الإثنين 17 أيار/مايو 2021، جلسة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس.وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة: "سنبقى دوماً إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ونحن الأقرب لهم وحقوقهم لا تسقط ولا تتقادم، وإسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام".وأضاف الخصاونة، "ممارسات الاحتلال في حي الشيخ جراح، مخالفة لكل القوانين الدولية"؛ مستنكراً بقاء الاحتلال الإسرائيلي في هذا القرن، ومشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يدوم.وأكد رئيس الوزراء الأردني، أن الأردن تكرس كل إمكانياتها من أجل إنهاء الاحتلال وتلبية كل الاحتياجات المشروعة للشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام، مؤكداً على موقف الأردن الثابت ودعمها للشعب الفلسطيني المتواصل والمستمر و أن القدس خط أحمر.