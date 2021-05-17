صحفية إسرائيلية: من أجل أن نعاند "محمد الضيف" دفعنا ثمناً باهظاً
قالت شمريت مئير، الصحفية والكاتبة، في صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن "إسرائيل" دفعت ثمناً باهظاً بسبب معاندة "محمد الضيف" قائد كتائب القسام.
وأضافت الصحفية مئير: "إننا نحب أن نقول أشياء مثل: ستستغرق حماس نصف عام أو عام أو عامين، لإعادة تأهيل قدراتها التي دمرها الجيش".
وتساءلت: "لكن كم سنستغرق نحن من الوقت لإعادة تأهيل ما فعلته صواريخ حماس هنا؟ نحن ندفع ثمناً باهظاً لما يحدث الآن في غزة".
وتابعت بالقول: "أضرار على الجبهة الداخلية، والاقتصاد، والسياسة، صورة إسرائيل، الوضع الداخلي، وأشياء سيستغرق إصلاحها سنوات وبعضها غير قابل للإصلاح على الإطلاق، وكل هذا من أجل معاندة محمد الضيف".
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