صحفية إسرائيلية: من أجل أن نعاند "محمد الضيف" دفعنا ثمناً باهظاً

رام الله - دنيا الوطنقالت شمريت مئير، الصحفية والكاتبة، في صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن "إسرائيل" دفعت ثمناً باهظاً بسبب معاندة "محمد الضيف" قائد كتائب القسام.وأضافت الصحفية مئير: "إننا نحب أن نقول أشياء مثل: ستستغرق حماس نصف عام أو عام أو عامين، لإعادة تأهيل قدراتها التي دمرها الجيش".وتساءلت: "لكن كم سنستغرق نحن من الوقت لإعادة تأهيل ما فعلته صواريخ حماس هنا؟ نحن ندفع ثمناً باهظاً لما يحدث الآن في غزة".وتابعت بالقول: "أضرار على الجبهة الداخلية، والاقتصاد، والسياسة، صورة إسرائيل، الوضع الداخلي، وأشياء سيستغرق إصلاحها سنوات وبعضها غير قابل للإصلاح على الإطلاق، وكل هذا من أجل معاندة محمد الضيف".