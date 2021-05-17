الاحتلال يعتقل شابا بعد إطلاق النار على سيارته في حوارة





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا بعد إطلاق النار على سيارته بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس.وأظهرت صور التقطها مواطنون اصطدام سيارة الشاب بجيب عسكري إسرائيلي اعترض طريقها في شارع حوارة.ويذكر أن بلدة حوارة شهدت الليلة الماضية مواجهات وصفت بالعنيفة قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس نصرة لغزة ودعما للمقاومة، حيث شهد يوم أمس الأحد 78 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس أدت لإصابة 8 جنود ومستوطنين ضمن الحراك الشعبي المستمر في الضفة نصرة للقدس وغزة.ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية تنفيذ 238 عملاً مقاوماً في الضفة يوم الأحد بينها 19 ذات تأثير علىالاحتلال.ومن أبرز عمليات المقاومة 7 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة وعملية دهس في القدس.وشهدت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين مواجهات واعتداءات من المستوطنين، في عدد من محافظات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، فيما استمرت حملات الدهم والاعتقال وخاصة في مدن وبلدات الداخل.و أطلق نشطاء و حراكات وطنية وشبابية دعوات لإضراب عام وشامل لجميع مناحي الحياة يوم غد الثلاثاء في كل فلسطين التاريخية، وتصعيد المواجهات على نقاط التماس مع الاحتلال نصرة للقدس ودعماً لقطاع غزة.ودعت الحراكات الشبابية في بيان لها الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده للمشاركة الفاعلة في هذا الإضراب وتنظيم فعاليات وطنية مقاومة للاحتلال في المدن والبلدات والقرى والمخيمات وليبقوا في الشارع إحياء للمقاومة ودورها في حماية الفلسطينيين.