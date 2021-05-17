الأشغال العامة: أكثر من 10 ألاف وحدة سكنية تضررت خلال الاحتلال الاسرائيلي على القطاع



و أشارت إلى أنها عملت مع شركة الكهرباء لتدعيم أعمدة وردم خطوط الكهرباء الأرضية "شارع الوحدة، ومنطقة قليبو، وشارع الجلاء، و تعاونت مع البلديات في ردم الحفر وتوصيل خطوط

المياه، وإزالة ركام المنازل المهدمة، كما عملت آليات ومعدات الوزارة على نقل 13 شاحنة ردم لسد مكان الحفر بعد قصف العديد من الشوارع "السرايا، الصناعة، الجلاء، الجامعات، المقوسي، المخابرات".



و لفتت إلى أنها عملت على إخماد 5 حرائق ناجمة عن القصف " اخماد حريق في منطقة الشعف - حريق بناية البنك الوطني فرع النصيرات - مصنع البلاستيك في شمال غزة منطقة بيت لاهيا مقابل الجامعة الامريكية- اخماد حريق في منطقة الشعف- اخماد حريق في بناية بنك الوطني في مخيم النصيرات -اخماد حريق مقابل الجامعة الامريكية.



و قامت الوزارة بخلع الأسفلت من منطقة الصناعة وردم الحفر، كما عملت على فتح شارع في منطقة النصر مقابل الجامعة القدس المفتوحة، كما عملت على ردم 50 حفرة في شوارع متفرقة لمدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون.



وشكرت الوزارة طواقم الدفاع المدني والبلديات والمهندسين المتطوعين والشركات الوطنية على مساندتها لطواقم الوزارة خلال تنفيذ مهمات العمل.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان: "إنها تواصل أعمالها في انتشال جثامين الشهداء ورفع الركام والأنقاض وفتح الشوارع، والحصر الأولي لأضرار العدوان، حيث تضرر أكثر من 10 آلاف وحدة متضررة بين ضرر طفيف وجزئي، وبلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا 800 وحدة سكنية".وقامت الوزارة منذ بدء العدوان بتنفيذ أكثر من 80 مهمة بواسطة طواقم الآليات والمعدات التابعة للوزارة بواقع أكثر من 300 ساعة عمل، مؤكدة على أنها انتشلت جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في شارع الوحدة- شارع النفق - منطقة الشيخ زايد - الشاطئ مخيم المغازي- البريج.و عملت الوزارة على فتح وتأهيل الشوارع المدمرة "منطقة برج السوسي، ومكتبة دار الأرقم، ومنطقة الغول في السودانية، وشارع المخابرات، ومنطقة تل الهوى، وفتح الطريق في منطقة الشفاءوبنك الإنتاج، وفتح شوارع في مخيم البريج، و عملت على إزالة بنايتين آيلتين للسقوط في مدينة خانيونس وتشكلان خطورة على المواطن.