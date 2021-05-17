الدفاع المدني بغزة: مدفعية الاحتلال أطلقت ثماني قذائف "فسفور" شمال القطاع





وفي سياق متصل، قالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الإثنين، إن قوات الاحتلال استهدفت صباح اليوم، مصنعاً للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية.وأضافت، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن القصف، أدى لاشتعال حرائق كبيرة في مخازن المصنع، كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.وأكدت، أن فرق الإطفاء تواجه منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة.وحذرت، المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده.ونبهت، إلى أن ذلك، يستنزف بشكل كبير قدرات وطاقات فرق كبيرة من جهاز الدفاع المدني في التعامل مع تلك الحوادث، مما يعيقنا عن القيام بمهامنا في مناطق أخرى بشكل متزامن في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، ما يستدعي وقفة عاجلة وجادة من كافة الجهات المعنية من أجل وضع حد لتلك الاستهدافات.