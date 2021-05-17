القانوع: الاحتلال يماطل في الرضوخ لشروط المقاومة لنيل مشهد موهوم للتغطية على فشله

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع: "إن مهاجمة عشرات الطائرات في كل ليلة لأهداف مدنية وخدماتية، يشكل جرائم ضد الإنسانية تعكس همجية الاحتلال ووحشيته".





وأضاف القانوع في تصريحات صحفية، "واهم نتنياهو إن أقنع نفسه بإضعاف المقاومة وقدراتها واستهداف جيشه للبنية التحتية والطرقات والبيوت يعبر عن عجز حقيقي أمام ضربات المقاومة".





وأكد المتحدث بإسم (حماس)، أن الاحتلال الإسرائيلي، يماطل ويتردد في الرضوخ لشروط المقاومة وتحقيق التهدئة في محاولة لنيل صورة ومشهد موهوم للتغطية على فشله؛ مشدداً على أنه الاحتلال اليوم أو غداً سيخضع لشروط المقاومة.

رام الله - دنيا الوطن