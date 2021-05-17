الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعلن الإضراب الشامل

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، عن استجابته لدعوة الإضراب الشامل في عموم فلسطين والأراضي المحتلة، تضامناً مع قطاع غزة والقدس.





وقال الإتحاد في بيانٍ له، وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه، "نلتزم بالإضراب الشامل في كافة مدارس الوطن وفي مقار وزارة التربية والتعليم، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، 18أيار/ مايو 2021".





ودعى الإتحاد العام للمعلمين، كادره التعليمي للمشاركة في التظاهرات التي ستنطلق في عموم فلسطين، تنديداً بما يتعرض له الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يتعرض له حي الشيخ جراح ومدينة القدس من محاولات تدنيس وتهويد، وما يتعرض له الفلسطينيين في الداخل المحتل من إجراءات عنصرية.











