الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على قطاع غزة صباح اليوم





منزل عائلة أبو شرخ شمال القطاع





رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، مستهدفةً مقار حكومية، ومنازل، ومصانع، وأراضٍ زراعية.واستهدف القصف، في الساعات الأولى لصباح اليوم، مجمع أنصار الحكومي بعدة صواريخ، للمرة الثانية على التوالي، بعد قصفه قبل عدة ساعات.وقصفت طائرات الإحتلال أرضاً زراعية بجوار فندق المشتل غربي مدينة غزة بعدة صواريخ، ومنزلاً لعائلة أبو شرخ، في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.ودمرت طائرات الاحتلال، قصر رجل الأعمال، عبد العزيز الخالدي، مقابل فندق المتحف على شاطئ السودانية شمال غرب مدينة غزة، بعد وقت قليل من استهدافه من قبل طائرات الاستطلاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.وفي وقتٍ سابق، استهدفت قذيفة مدفعية، مصنع (فومكو) للإسفنج شمال قطاع غزة، واشتعلت النيران في المصنع، ولا تزال طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف مدينة غزة بمائة غارة جوية على عدة مناطق، حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، وتستمر الغارات المدفعية على الحدود الشرقية للقطاع.