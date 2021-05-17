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مراسلون بلا حدود تقدم شكوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية بغزة

مراسلون بلا حدود تقدم شكوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة (مراسلون بلا حدود)، إنها تقدمت بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد استهداف غارات إسرائيلية مبنى يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية.

واعتبرت المنظمة، وفق ما صرّح به متحدث باسم المنظمة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب.

وأضافت المنظمة، في الشكوى: "دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة لقصف برج الجلاء، وسط مدينة غزة، والذي يضم مكاتب وسائل إعلام فلسطينية ودولية.

وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة والتي تحمل تاريخ 16 أيار/ مايو، أنّها "تعتبر أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما".

وجاء في نصّ الشكوى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".

وذكّرت بأنّها سبق وأن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات (مسيرة العودة) في ربيع العام 2018".

وطالبت (مراسلون بلا حدود) المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار/ مارس بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً.

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