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28 عضواً ديمقراطياً بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون لوقف إطلاق النار في "إسرائيل والأراضي الفلسطينية"

28 عضواً ديمقراطياً بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون لوقف إطلاق النار في "إسرائيل والأراضي الفلسطينية"
رام الله - دنيا الوطن
دعا، 28 عضواً ديمقراطياً بمجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، إلى الوقف الفوري لإطار النار في "إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، في بيان، ضرورة "الكف عن التصعيد في العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمنع سقوط المزيد من الضحايا"، بحسب البيان.

وقال البيان، إن السيناتور الديمقراطي، جون أوسوف، يقود جهود الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في الدعوة لوقف إطلاق النار.

علماً أن من بين الموقعين على البيان، السيناتور تيم كين، وكريس ميرفي، وكريس فان هولين، ومارك وارنو، وإليزابيث وارين.

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