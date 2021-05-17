شؤون فلسطينية

(فتح) تعلن الاضراب الشامل والاستنفار على كل نقاط التماس الثلاثاء المقبل

(فتح) تعلن الاضراب الشامل والاستنفار على كل نقاط التماس الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، فجر الإثنين، الإضراب العام والشامل بكل مناحي الحياة، في محافظات الضفة، يوم الثلاثاء المقبل 18 أيار/ مايو 2021، والاستنفار على كل نقاط التماس.

وبينت الحركة، في بيان صادر عن "أقاليم فتح بالمحافظات الشمالية"، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن إعلان الإضراب الشامل يأتي "في ظل تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية، على شعبنا الصامد في الداخل المحتل وعنجهية العدوان على قطاع غزة الحبيب، واستمرار سياسات التهجير والتهويد في القدس المحتلة، ودفاعاً عن كرامة شعبنا ومقدراته".

وأضافت، أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة مصيرية، على كل الأصعدة، والمستويات، وهو ما يتطلب تحصين الوحدة الداخلية وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو أينما وجد.

ودعت حركة (فتح)، الفعاليات الوطنية والنقابية والشعبية، إلى النفير العام في كافة محافظات الوطن، استجابة لنداء شعبنا في الداخل المحتل ونصرة لقطاع غزة، والقدس الشريف.

وطالبت الحكومة الفلسطينية إلى توجيه تعليماتها للقطاعات الرسمية والخاصة الإضراب والمشاركة الفاعلة في فعاليات الغضب الشعبي.

وأشارت إلى أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والهشاشة التي يحاول تعويضها بمزيد من الصلف والقتل والقصف إلا أنه سيفشل وينكسر أمام وحدة شعبنا وإرادته وإيمانه بالنصر.


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