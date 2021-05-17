شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن مواعيد فحص (كوورنا) للمسافرين عبر معبر رفح

الداخلية بغزة تعلن مواعيد فحص (كوورنا) للمسافرين عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء الأحد، عن مواعيد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر معبر رفح بباقي حافلات الكشف الجديد رقم (2021/17).

وأضافت الهيئة، أن على المسافرين ضمن الحافلات (3 - 5)، إجراء الفحص اليوم الإثنين، بدءاً من الساعة صباحاً، والمسافرين ضمن الحافلات (6 - 8)، عليهم إجراء الفحص غداً الثلاثاء، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً.

ونوهت إلى أن المراكز التي يمكن للمسافرين، إجراء الفحص فيها، هي: 

- الشمال: مركز شهداء جباليا
- غزة: مركز شهداء الشيخ رضوان
- الوسطى: مركز دير البلح
- خانيونس: مركز الأمل الصحي
- رفح: مركز شهداء رفح

تحميل كشف مسافري معبر رفح البري 17/2021

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