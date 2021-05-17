الداخلية بغزة تعلن مواعيد فحص (كوورنا) للمسافرين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء الأحد، عن مواعيد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر معبر رفح بباقي حافلات الكشف الجديد رقم (2021/17).





وأضافت الهيئة، أن على المسافرين ضمن الحافلات (3 - 5)، إجراء الفحص اليوم الإثنين، بدءاً من الساعة صباحاً، والمسافرين ضمن الحافلات (6 - 8)، عليهم إجراء الفحص غداً الثلاثاء، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً.





ونوهت إلى أن المراكز التي يمكن للمسافرين، إجراء الفحص فيها، هي:





- الشمال: مركز شهداء جباليا

- غزة: مركز شهداء الشيخ رضوان

- الوسطى: مركز دير البلح

- خانيونس: مركز الأمل الصحي

- رفح: مركز شهداء رفح



