دولي

بايدن: تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة

بايدن: تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، أن "إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة".

وأضاف في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر: "نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية".

وتابع الرئيس الأمريكي "إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 197 شهيداً، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، و1235 جريحا، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس 21 شهيداً، بينهم طفل، وأكثر من 4369 إصابة.

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