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السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة وقف العنف والقتال في قطاع غزة بشكل عاجل، وعودة الهدوء مرة أخرى في القطاع.

وقال السيسي، في تصريح صحفي أدلى به، مساء الأحد، بمقر إقامته في باريس: "إن الوضع الحالي يحتاج بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح عودة الهدوء وقف العنف والأعمال القتالية كلها"، مشدداً على أن مصر تعمل دائما على تحقيق ذلك.

وأضاف السيسي: "نحن نبذل جهودا دائما في هذا الإطار، والأمل دائما موجود، وهو الآن يتمثل في أن على كلنا أن نتحرك لإنهاء حالة العنف".

 

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