تنويه من رابطة أصحاب المولدات بغزة حول ساعات التشغيل في ظل العدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت رابطة أصحاب المولدات التجارية بغزة، اليوم الإثنين، أنها قررت تقليل عدد ساعات التشغيل في فترة النهار، مع استمراره حتى ساعات الفجر، لضمان تشغيل المولدات لأطول فترة ممكنة.وأكدت الرابطة، في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أنها تواجه تحديات في ظل عدم وجود مصدر دائم وآمن لتوريد (السولار) بسبب إغلاق المعابر وتضرر شبكة الطرق الداخلية والخارجية، بفعل العدوان الإسرائيلي.وبينت أن شبكات المولدات الخاصة تعرضت لأضرار تمثلت بانقطاع وتلف كوابل رئيسية وفرعية تغذي منازل المواطنين، جراء القصف الإسرائيلي.وأشارت، إلى وجود بعض المولدات داخل مناطق يصعب الوصول إليها جراء تعرضها للقصف المكثف من قبل قوات الاحتلال، لافتةً إلى صعوبة الحصول على قطع الغيار في ظل اغلاق المتاجر والمحال بسبب العدوان.وناشدت الرابطة، في ختام بيانها، سلطة الطاقة، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة، من أجل توفير الوقود وقطع الغيار، لضمان استمرار عملها وعدم توقف المولدات نتيجة للظروف القهرية التي تمر بها.