سرايا القدس تعرض مشاهد جديدة لصاروخ (بدر 3) المطور وتوجه رسالة للاحتلال
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الإثنين، مشاهد جديدة لاستهدلاف ميدنة (نتيفوت) في غلاف قطاع غزة، بصاروخ بدر 3 المطور.
وفي سياق متصل، وجهت السرايا، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، بعد الغارات المكثفة التي شنها ضد قطاع غزة فجر اليوم، قائلةً: "القصف بالقصف والدمار بالدمار والرعب زيادة".
وأطلق الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، رشقة صاروخية مكثفة، فجر اليوم، رداً على استهداف المدنيين الآمنيين في قطاع غزة.
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