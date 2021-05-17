سرايا القدس تعرض مشاهد جديدة لصاروخ (بدر 3) المطور وتوجه رسالة للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الإثنين، مشاهد جديدة لاستهدلاف ميدنة (نتيفوت) في غلاف قطاع غزة، بصاروخ بدر 3 المطور.وفي سياق متصل، وجهت السرايا، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، بعد الغارات المكثفة التي شنها ضد قطاع غزة فجر اليوم، قائلةً: "القصف بالقصف والدمار بالدمار والرعب زيادة".وأطلق الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، رشقة صاروخية مكثفة، فجر اليوم، رداً على استهداف المدنيين الآمنيين في قطاع غزة.