فيديو.. رئيس بلدية غزة: الاحتلال يتعمد بضرباته الأخيرة استهداف الطرقات وتدمير البنية التحتية









رام الله - دنيا الوطنأكد يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أن الاحتلال يتعمد في ضرباته الأخيرة، استهداف الطرقات وقطع أواصر المناطق وتدمير البنية التحية في مدينة غزة.وأوضح السراج في تصريح له، فجر اليوم الاثنين، أن الاستهداف لخدمات مدنية، لا علاقة لها بأي أمور عسكرية، وهذا بمثابة عقاب جماعي على السكان.وقال: "الاعتداءات الإسرائيلية على البنية التحتية من شأنها إعاقة الحركة وإعادة عجلة التقدم للوراء لسنوات عديدة، وقطع الخدمات المختلفة من مياه وبنية صرف صحي.