كهرباء غزة توضح الأضرار الناجمة عن القصف الأخير غرب مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بأن هناك أضراراً جسيمة أصابت خط (j4)، الناقل للكهرباء في محطة التوليد باتجاه مدينة غزة، مرورا بشارعي 8 و10، جراء القصف العنيف على منطقة غرب غزة، مما أدى لانقطاع التيار عن مناطق واسعة في المدينة.وقالت الشركة في تصريح لها، فجر اليوم الاثنين: "طواقم شركة توزيع الكهرباء ستباشر بإجراء التحويلات اللازمة للخط تمهيدا لإصلاحه، علما بأن الخط تعرض للعطل وتم إصلاحه أكثر من مرة خلال أيام العدوان".وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت أكثر من 80 غارة، فجر اليوم الاثنين، على مناطق مختلفة غرب مدينة غزة، لم يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين حتى اللحظة.