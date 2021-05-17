اشتيه يبحث الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة





بدوره وضع السفير المصري رئيس الوزراء الفلسطيني، بصورة الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية، والمسؤولون المصريون مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه، ومع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان.

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، الأحد، في مكتبه برام الله، السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، حيث بحث معه الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافةً إلى جهود مصر الإنسانية من خلال فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أهالي القطاع، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لهم.وأطلَع اشتية السفير المصري على اأخر المستجدات السياسية، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات على أهالي القدس، والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، مطالباً المجتمع الدوليّ بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسية مستندة إلى الرباعية الدولية.