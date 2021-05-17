القسام تعلن حصيلة استهدافها لمستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حصيلة استهدافها لمستوطنات غلاف غزة، ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلي على المواطنين المدنيين والمنازل والأبراج السكنية.وأكدت القسام، أنها قصفت بئر السبع المحتلة، برشقة صاروخية، ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.وفي السياق، قصفت كتائب القسام، مستوطنة (أوفاكيم) الإسرائيلية برشقة صاروخية، قبل أن تعود لقصف مستوطنة (نتيفوت) برشقة صاروخية.إلى ذلك أعلنت القسام أنها قصفت عسقلان المحتلة، برشقة صاروخية ردا على العدوان المتواصل بحق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدافها للمواطنين المدنيين ومنازلهم في قطاع غزة، والأبراج والطرقات المؤدية الى المستشفيات، أسفر ذلك عن استشهاد 192 مواطناً ، واصابة المئات.