مباشر | الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة

شؤون فلسطينية

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والاصابات جراء الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة والقطاع

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والاصابات جراء الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن 
أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى.

وأوضحت الوزارة، أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، و1235 جريحا، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس 21 شهيدا، بينهم طفل، وأكثر من 4369 إصابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء يوم الاثنين 10/5/2021 حتى اليوم، بغارات جوية وبرية وبحرية على مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى تدمير 90 مبنى، بينها 6 أبراج سكينة، منها 3 أبراج دمرت بالكامل.

وفي القدس المحتلة، يواصل المستوطنون بحماية قوات الاحتلال انتهاكاتهم بحق أهالي حي الشيخ جراح، وأغلق الاحتلال الحي بالمكعبات الإسمنتية، في الوقت الذي يستمر فيه بتضييق الخناق على الأهالي، فيما أنه أصيب أكثر من 1000 مواطن في القدس باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت وزارة الصحة أن مجمل ما وصل مراكز العلاج، الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة:

رام الله: 11 إصابات 4 منها بالرصاص الحي، و7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

بيت لحم: إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف.

نابلس: 5 إصابات، 4 منها بالرصاص الحي، وإصابة جراء السقوط.

سلفيت: إصابة بالرصاص الحي في البطن

جنين: إصابة بالرصاص الحي في القدم

الخليل: 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

أخبار ذات صلة

فيديو: الاحتلال يشن 80 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم

فيديو: الاحتلال يشن 80 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم

القسام تعلن حصيلة استهدافها لمستوطنات غلاف غزة

القسام تعلن حصيلة استهدافها لمستوطنات غلاف غزة

وزيرا الخارجية الأمريكي والمصري يبحثان هاتفياً تطورات التصعيد في الضفة وغزة

وزيرا الخارجية الأمريكي والمصري يبحثان هاتفياً تطورات التصعيد في الضفة وغزة

المنسق الأممي الخاص: على &#34;الرباعية&#34; وإسرائيل وفلسطين تكثيف الجهود لاستئناف الحوار بين طرفي النزاع

المنسق الأممي الخاص: على "الرباعية" وإسرائيل وفلسطين تكثيف الجهود لاستئناف الحوار بين طرفي النزاع

البريم: مخابرات الاحتلال ترسل رسائل نصية للمواطنين باسم غرفة العمليات المشتركة

البريم: مخابرات الاحتلال ترسل رسائل نصية للمواطنين باسم غرفة العمليات المشتركة

شاهد: موقف بطولي لرجل من الدفاع المدني تحت ركام المنازل المدمرة وسط غزة

شاهد: موقف بطولي لرجل من الدفاع المدني تحت ركام المنازل المدمرة وسط غزة

كتائب الأقصى لواء العامودي: سنستمر بقصف مرابض الدبابات وتجمعات الاحتلال بقذائف الهاون الثقيلة

كتائب الأقصى لواء العامودي: سنستمر بقصف مرابض الدبابات وتجمعات الاحتلال بقذائف الهاون الثقيلة

الأوقاف بغزة توضح حقيقة الرسائل النصية المشبوهة عبر حسابها

الأوقاف بغزة توضح حقيقة الرسائل النصية المشبوهة عبر حسابها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرا الخارجية الأمريكي والمصري يبحثان هاتفياً تطورات التصعيد في الضفة وغزة

وزيرا الخارجية الأمريكي والمصري يبحثان هاتفياً تطورات التصعيد في الضفة وغزة

شامية: 25 مركزاً موزعة في قطاع غزة تقدم خدمات الرعاية الأولية

شامية: 25 مركزاً موزعة في قطاع غزة تقدم خدمات الرعاية الأولية

دنيا الوطن تنعى فارس الحقيقة الصحفي عبد الحميد الكولك

دنيا الوطن تنعى فارس الحقيقة الصحفي عبد الحميد الكولك

الجهاد: معركة (سيف القدس) حققت أهدافاً كبيرة ومصرون على اكتمال النصر

الجهاد: معركة (سيف القدس) حققت أهدافاً كبيرة ومصرون على اكتمال النصر

الاتصالات الفلسطينية: فتح تنزيل الإنترنت ليصبح لا محدود لمشتركينا بغزة وإعادة وصل جميع الخطوط

الاتصالات الفلسطينية: فتح تنزيل الإنترنت ليصبح لا محدود لمشتركينا بغزة وإعادة وصل جميع الخطوط

حلس: العدوان الإسرائيلي قدم لنا هدية تجاوز خلافاتنا ونتنياهو لن يحقق أي انتصار

حلس: العدوان الإسرائيلي قدم لنا هدية تجاوز خلافاتنا ونتنياهو لن يحقق أي انتصار

الصحة بغزة: 42 شهيدا بمجزرة اليوم واعتداءات الاحتلال تسببت بنزوح 40 ألفاً

الصحة بغزة: 42 شهيدا بمجزرة اليوم واعتداءات الاحتلال تسببت بنزوح 40 ألفاً

(أسوشيتد برس) تطالب بفتح تحقيق بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مكتبها بغزة

(أسوشيتد برس) تطالب بفتح تحقيق بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مكتبها بغزة

منوعات

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:&#34; ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين&#34;

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:" ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين"

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :&#34; مين اللي كل الجبنة&#34;

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :" مين اللي كل الجبنة"

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق &#34;يا عفو الله&#34;

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق "يا عفو الله"

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

عربي

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس