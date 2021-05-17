شاهد: موقف بطولي لرجل من الدفاع المدني تحت ركام المنازل المدمرة وسط غزة

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الفلسطينيية بغزة، أحد عناصر الدفاع المدني وهو في حالة انهيار، بعد إمضائه نحو سبعة ساعات أسفل ركام المنازل المدمرة وسط مدينة غزة لاستخراج أحد العالقين أسفله.





وقال أحد زملاء كادر الدفاع المدني الذي مرّ بحالة هستيريا بعد إمضائه ساعات طويلة أسفل الأرض، "كان رجل تحت الأنقاض عايش وزميلي ضل سبع ساعات تحت الأرض يحاول ينقذه، لأن الراجل كان يحكي معنا".





فيما لم يستطع كادر الدفاع المدني الذي أبقى نفسه أسفل الأنقاض لحين إنقاذ أحد العالقين على التعليق، ولم يقل إلا "ربنا يرحم الشهداء"، وكان يمر بحالة انهيار تام، عقب الجهد الجسدي والنفسي الذي مر بهما.





ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو حول حالة عنصرها وعلقت عليه، " بطولة أحد رجال الدفاع المدني في إنقاذ حياة شاب فلسطيني من تحت الركام جراء القصف الإسرائيلي على شارع الوحدة الليلة الماضية ".





يذكر أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قد استهدف، الأحد عدة مباني سكنية بشارع الوحدة بمدينة غزة، ودمرها على رؤوس ساكنيها الأمر الذي تسبب باستشهاد 42 مدني أعزل.









رام الله - دنيا الوطن