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الأوقاف بغزة توضح حقيقة الرسائل النصية المشبوهة عبر حسابها

الأوقاف بغزة توضح حقيقة الرسائل النصية المشبوهة عبر حسابها
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، على المعلومات التي يتم تداولها، حول وصول رسائل نصية مشبوهة للمواطنين عبر حسابها.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، الليلة، أنه لم يتم توجه أية رسائل للمواطنين من حسابات وزارة الأوقاف، لافتة إلى أن بعض الجهات المشبوهة استخدمت نفس اسم حساب وزارة الأوقاف؛ من أجل زعزعة الأمن.

ودعت الوزارة، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى عدم التعاطي مع هذه الرسائل، واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعلومة.


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