دنيا الوطن تنعى فارس الحقيقة الصحفي عبد الحميد الكولك

رام الله - دنيا الوطن

نعى موقع "دنيا الوطن" ممثلاً بإدارته وطاقمه الإداري والإعلامي، الزميل الصحفي عبد الحميد الكولك، والذي استشهد صباح اليوم الأحد 16 أيار/ مايو 2021، إثر قصف إسرائيلي على منزل عائلته، وسط مدينة غزة، دون إنذار.





وتتقدم "دنيا الوطن"، بخالص العزاء والمواساة لعائلك الكولك التي قدمت اليوم عدد من الشهداء إثر المجزرة اللاإنسانية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق ذويهم، واللذين بإذن الله شهداء أبرار في سبيل نصرة القدس والقضية الفلسطينية.





يجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد الكولك هو أحد أبناء أسرة دنيا الوطن، الذي تدرب ضمن الطاقم الإعلامي لـ "دنيا الوطن"، لمدة عام ممتدة بين العامين 2018/2019، وكان أحد فرسان الحقيقة، حسن الأخلاق والسمعة الطيبة، ولا يسعنا إلا أن نحتسبه عند الله شهيداً مؤمنين بقضاء الله وقدره.

