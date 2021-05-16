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الجهاد: معركة (سيف القدس) حققت أهدافاً كبيرة ومصرون على اكتمال النصر

الجهاد: معركة (سيف القدس) حققت أهدافاً كبيرة ومصرون على اكتمال النصر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، أن معركة (سيف القدس)، حققت أهدافا كبيرة، لافتة إلى أنها مصرة على اكتمال النصر.

وأشارت الحركة في تصريح لها، أن الغارات العدوانية التي شنها الاحتلال بطائرات الـ (F35) الأمريكية على قطاع غزة فجراً، هي محاولة لترويع المواطنين، بعدما تلقى ضربات موجعة من المقاومة، التي استطاعت إذلاله في عمق مركزه وأظهرت وسائل إعلامه صورة الهزيمة التي لحقت به.

وقالت الحركة: "المقاومة حققت أهدافاً كبيرة في معركة سيف القدس وهي مصممة على اكتمال النصر، انتقاماً لدماء الأطفال التي سفكها القتلة الارهابيون الذين حرموا شعبنا الفلسطيني فرحة العيد ، واعتدوا على الحرمات في أقدس أوقات العبادة عند المسلمين ولم يجدوا من يقف في وجههم مدافعاً عن القدس والحرمات إلا المقاومة".

وأشارت الحركة، إلى أن قصف الأبراج السكنية والمنشآت المدنية والخدمية، أشد دليل على إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة العدو وجيشها، والموقف الأمريكي أعطى غطاءً وشارك في القتل والعدوان.

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