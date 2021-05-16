موقع أمريكي: بدء مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في غضون أيام

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (أكسيوس) الأمريكي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، إنه من المرمجح بشكل كبير بدء محادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في غضون أيام.وأضاف الموقع، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لم يضغط على الإسرائيليين لوقف العملية العسكرية ضد غزة، لافتاً إلى أن واشنطن لا ترغب في حرب شاملة ولا إصابة مدنيين في غزة.وفي السياق، أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة (حماس) في إقليم الخارج، الأحد، أن الوساطات في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، لم تنجح حتى الآن.وأضاف أبو مرزوق، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، أن وقف إطلاق النار سيتم بناء على شروط المقاومة الفلسطينية، وليس وفقاً لشروط الإحتلال الإسرائيلي.وحول الموقف الأمريكي، قال أبو مرزوق، إن الولايات المتحدة، هي المسؤول الأول بعد إسرائيل، عن دماء الفلسطينيين.