طائرات الاحتلال تقصف مواطنين ومنزلين جنوب وشرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان، مساء اليوم الأحد، في استهداف لطائرة استطلاع إسرائيلية، مجموعة من المواطنين قرب المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.إلى ذلك قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً لإحدى العائلات في شارع العجلة شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.في السياق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في منطقة الشيخ عجلين غرب غزة، أيضا دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.هذا واستهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، منزلاً بالقرب من مدرسة خالد العلمي، غربي مدينة غزة.