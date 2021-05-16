مجلس الأمن يفشل للمرة الثالثة بإصدار بيان بشأن العدوان الإسرائيليّ على غزة

رام الله - دنيا الوطنفشل مجلس الأمن الدولي، وللمرة الثالثة، مساء اليوم الأحد، في إصدار بيان مشترك حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة طارئة، في وقت سابق من اليوم الأحد، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.ويتواصل القصف الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، على المدنيين والمنشآت السكنية والأبراج في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 192 فلسطينياً ومئات الإصابات.