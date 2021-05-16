الاتصالات الفلسطينية: فتح تنزيل الإنترنت ليصبح لا محدود لمشتركينا بغزة وإعادة وصل جميع الخطوط

وأضافت الشركة، في تصريح صحفي، عبر موقع (فيسبوك)، أنها قامت بـ "بفتح حجم تنزيل الإنترنت، ليصبح لا محدود لكافة مشتركيها مجاناً".وأكدت، الشركة، أنها لن تقوم بفصل أي خط عن مشتركيها في غزة، طيلة فترة العدوان، لافتةًً إلى أنها أعادت وصل جميع خطوط الهاتف والإنترنت منذ بدء العدوان.كما قررت، الاتصالات الفلسطينية، منح مشتركيها ستين دقيقة مجانية للمكالمات المحلية يومياً، على شبكة (بالتل).ونوهت الشركة، إلى أنه على الرغم من تضرر شبكتها، ومقاسمها، بفعل العدوان الإسرائيلي، إلا أنها مستمرة في تقديم خدماتها لمشتركيها، بالشكل المطلوب، ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة في ظل العدوان الغاشم.