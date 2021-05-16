السيسي يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (اليوم السابع)، أن الرئيس المصري السيسي، وجه، اليوم الأحد، بفتح المستشفيات، لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.وكانت سفارة دولة فلسطين في مصر، قد افادت فجر السبت، بوصول عشر سيارات إسعاف مصرية؛ لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم للعلاج في المستشفيات المصرية.وخصصت جمهورية مصر العربية، ثلاث مستشفيات لعلاج جرحى قطاع غزة وهي: العريش وبئر العبد والإسماعيلية.وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، قصفها لمنازل المواطنين الفلسطينيين، والأبراج السكنية في قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد 192 فلسطينياً وجرح المئات.