الصحة بغزة: 42 شهيدا بمجزرة اليوم واعتداءات الاحتلال تسببت بنزوح 40 ألفاً

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 42 شهيداً بينهم طبيبان، وأكثر من 50 جريحاً في مجزرة اليوم الأحد في مدينة غزة.وأشار أبو الريش خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأحد، في مستشفى الشفاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف المؤسسات الصحية، وأعاق عمل الكوادر الطبية في قطاع غزة، لافتا إلى أن اعتداءات الاحتلال تسببت في نزوح اكثر من 40 ألفا بحثا عن الأمان.وفي السياق، قال وكير وزارة الصحة بغزة: "اعتداءات الاحتلال شملت مرافق الخدمات الأساسية الحيوية كالماء والكهرباء"، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة لجم المحتل ومحاسبته بحق جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.وطالب أبو الريش، بإنهاء الحصار الظالم الذي طال كل مناحي الحياة وفي مقدمتها القطاع الصحي، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح المعابر مع غزة حتى تتمكن الفرق الطبية من الوصول العاجل؛ لسد احتياجات القطاع الصحي.وجدد مطالبته، المجتمع الدولي، بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية وطواقم العمل الإنساني، وإمداد قطاع غزة بالمساعدات والأدوية والمستهلكات الطبية بشكل عاجل.