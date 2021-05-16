مركزية فتح: اشتباكنا الميداني متواصل وسيتصاعد

وعاهدت كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني باستمرار اشتباكها الميداني مع المحتل ومستوطنيه وتوسيع دائرة هذا الاشتباك طالما استمر العدوان على غزة والقدس وقتل الأبرياء الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف بناه التحتية وتمادي عصابات المستوطنين في ارتكابهم المتواصل لجرائم الحرب التي وصفتها بالدموية والعنصرية.



وحيت اللجنة المركزية أحرار العالم ومؤسساتهم ودولهم ممن هبوا لنصرة الشعب الفلسطيني، داعية الجميع لتوفير كامل أشكال الدعم السياسي والمادي والصحي نصرة لفلسطين.



رام الله - دنيا الوطندانت اللجنة المركزية لحركة فتح، حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على كل الجبهات والصعد، خاصة في القدس وغزة وأرجاء واسعة من الداخل المحتل والضفة الغربية.وشددت اللجنة المركزية خلال اجتماعها اليوم الأحد، وفي إطار انعقادها الدائم ومتابعتها الحثيثة للتطورات الميدانية واستمرار العدوان الآثم على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، على أهمية تلاحم الجميع وخروجه إلى الميدان لتعزيز المواجهة الشاملة رفضاً لسياسة القتل المستمرة والمجازر التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.