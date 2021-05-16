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الديمقراطية: عملية الدهس بالشيخ جراح تؤكد أن شعبنا مصمم على تصعيد المقاومة ضد الاحتلال

الديمقراطية: عملية الدهس بالشيخ جراح تؤكد أن شعبنا مصمم على تصعيد المقاومة ضد الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الديمقراطية عملية الدهس في حي الشيخ جراح، رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني ومجازره في قطاع غزة.

وشددت الجبهة على أن شعبنا مصمم على تصعيد المقاومة الشاملة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، فوق كل شبر من أرض فلسطين.

وقالت الجبهة:"سيدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمن كل نقطة دم فلسطينية سالت على أرض فلسطين، وأن شعبنا لن يساوم وسيسترد كل شبر من أرضه المحتلة، و ختمت الجبهة بيانها مؤكدةً على أن شعبنا حسم خياراته بأن المقاومة هي الخيار الوحيد التي ستشق طريقها كحل للقضية الفلسطينية في دحر الاحتلال والاستيطان واسقاط سياسة التهميش والإقصاء والتمييز العنصري، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

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