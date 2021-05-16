شاهد: سرايا القدس تنشر الكليب الجهادي "إن تضرب فسنضرب"









رام الله - دنيا الوطننشر موقع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الكليب الجهادي الذي حمل عنوان "إن تضرب سنضرب"، وذلك ردا على استمرار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة من قطاع غزة.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق عديدة في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 192 مواطناً منذ بدء العملية العسكرية، بينهم 42 شهداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة.في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بمئات الرشقات الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة وبئر السبع، وتل أبيب، ردا على استهداف المدنيين ومنازلهم والأبراج السكنية.