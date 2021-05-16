حماية يطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكل لجنة تحقيق في مجزرة شارع الوحدة بغزة



وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز حماية إلى ارتفاع أعداد الضحايا ليصبح عدد الشهداء ( 192) شهيد من بينهم (58) طفل و (34) سيدة و (1235) إصابة بجراح مختلفة، وبلغ عدد المنازل المستهدفة بشكل مباشر (770) منزل، فيما تضرر ما لا يقل عن (4976) وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي

جراء القصف المتواصل، كما دمرت قوات الاحتلال (8) مساجد، و (65) مقر حكومي.





و يذكر أن هذه الخسائر والأضرار هي نتاج عمليات الرصد

والتوثيق الأولية وهي مرشحة للارتفاع ولاسيما في أعداد الشقق السكنية المدمرة كلياً وجزئياً.







رام الله - دنيا الوطنطالب مركز حماية مجلس حقوق الإنسان بتشكل لجنة تحقيق في مجزرة شارع الوحدة بمدينة غزة، كما دعا لأوسع حراك شعبي حول العالم لوقف العدوان، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أربعة عمارات سكنية وشوارع ومفترقات رئيسية في شارع الوحدة الكائن وسط مدينة غزة، مما أدى إلىاستشهاد ( 42 ) مواطن فلسطيني، من بينهم (16) سيدة و (10) أطفال، بالإضافة إلى (50) إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.