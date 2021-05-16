إصابات بمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس.في التفاصيل، أصيب، شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة شابين بالقدم، أحدهما بالرصاص الحي والأخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ووصفة إصابتهما بالطفيفة.وشهدت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.في السياق، أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، بالاختناق بالغاز السام والمدمع، في مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم.وقد اندلعت مواجهات اندلعت عند منطقة المفتاح على المدخل الشرقي، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت ما أدى الى إصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.إلى ذلك، قالت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 6 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصلت الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ومستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.وأشارت الصحة الى أن ٤ إصابات وصلت مجمع فلسطين الطبي، منها إصابة بالرصاص الحي وإصابة بشظايا، وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصفت حالة المصابين بالمستقرة.كما وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، إصابة بالرصاص الحي في الساق وإصابة أخرى بشظايا في الصدر.وفي مدينة القدس، أصيب، عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع، إثر تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان في بلدتي أبو ديس والرام في محافظة القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في بلدة أبو ديس بقنابل الغاز والصوت بشكل عشوائي، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.وأضافت أن مواجهات اندلعت قرب مدخل بلدة الرام، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغازية، أصيب خلالها عشرات الشبان بالاختناق.في السياق، أصيب، شابان بالرصاص الحي خلال اعتداء مستوطنين متطرفين، في حي الأشقرية قرب بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين في شعفاط أطلقوا الرصاص الحي اتجاه مجموعة من الشبان، ما أدى لإصابة اثنين رؤوف بركات (23 عاما)، وتامر ادريس (28 عاما)، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.