سرايا القدس تستهدف تجمعات للجنود الاسرائيليين بمستوطنات غلاف غزة بقذائف الهاون

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، أنها استهدفت عند الساعة 6.50، تجمعات للجنود الإسرائيليين، شرق مستوطنتي (نير عام)، و(نتيف هعتسراه) المحاذيتين لقطاع غزة، بعدد من قذائف الهاون من عيار 120 ملم.وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت بعشرات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة وبئر السبع واسدود وسديروت، ردا على استمرار استهداف المدنيين والأبراج السكنية من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.يشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في يومه السابع، وصلت إلى 192 شهيداً، بينهم 42 شهيداً من مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة.