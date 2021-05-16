خمسة شهداء في استهداف الاحتلال لعدد من المواطنين في بيت حانون ورفح

استشهد ثلاثة مواطنين مساء اليوم الأحد، في استهداف طائرات الاستطلاع لمجموعة من المواطنين، بالقرب من موقع القسام ببيت حانون، شمال القطاع.





والشهداء، هم، معاذ نبيل الزعانين، محمد عوني الزعانين، ومحمد يوسف الكفارنة.





كما استشهد مواطنان، في استهداف طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار، مواطنَين اثنين راجلَين في منطقة مصبح شمال رفح





والشهيدان، هما سامح جهاد القاضي، وطارق محمود القاضي.



كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً لأحد المواطنين في شارع العيون غرب غزة.



واستهدف منزل المواطن هيثم أبو عودة، بقذيفة مدفعية شرق بيت حانون، دون حدوث إصابات.



رام الله - دنيا الوطن