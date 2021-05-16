"الإعلامي الحكومي" يكشف حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لليوم السابع
نشر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الأحد، حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي.
وقال المكتب، إن طائرات الاحتلال ومدفعيته وبوارجه الحربية شنت أكثر من 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
وأضاف غارات الليلة الماضية بلغت أكثر من 155 غارة نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، وتركز القصف وسط مدينة غزة وجنوب القطاع.
وذكر المكتب أن العدوان المستمر أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 181 شهيدا بينهم 52 طفلا، و31 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1225 جريحا جلهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن خلّف العدوان حتى الآن خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية 177 مليون وخمسمائة ألف دولار، منها: 127 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة ب 50 مليون وخمسمائة ألف دولار، وفق التالي:
-قصف منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من ٧٧٠ وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٤٩٧٦ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.
-قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ٩٧، وهدم كلي لحق ب 32 مقر إعلامي، فضلا عن أضرار لعشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٣٦ مليون دولار.
-قصف ٦٥ مقر حكومي ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة ١٦ مليون دولار.
-تضرر ٣٦ مدرسة وعدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.
-قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت ١٧ مليون دولار.
-خسائر مباشرة بقيمة ٢١ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف ٤ مقرات لبنوك محلية، ومصانع.
-قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت ١٤ مليون دولار.
-خسائر مباشرة بقيمة ١٠ مليون دولار في قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.
-تضرر عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت ٥ مليون دولار.
-تضرر شبكات اتصالات وانترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت ٦ مليون ومائة ألف دولار.
-تعرض ٨ مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ وتضررت عشرات دور العبادة (مساجد وكنائس) جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة ٢ مليون دولار.
- يستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.
-جريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح مئات العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعد جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعا في قطاع غزة.
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