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"الإعلامي الحكومي" يكشف حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لليوم السابع

"الإعلامي الحكومي" يكشف حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لليوم السابع
جانب من قصف غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الأحد، حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي.

وقال المكتب، إن طائرات الاحتلال ومدفعيته وبوارجه الحربية شنت أكثر من 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأضاف غارات الليلة الماضية بلغت أكثر من 155 غارة نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، وتركز القصف وسط مدينة غزة وجنوب القطاع.

وذكر المكتب أن العدوان المستمر أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 181 شهيدا بينهم 52 طفلا، و31 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1225 جريحا جلهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن خلّف العدوان حتى الآن خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية 177 مليون وخمسمائة ألف دولار، منها: 127 مليون دولار الخسائر المباشرة،  فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة ب 50 مليون وخمسمائة ألف دولار، وفق التالي:

-قصف منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من ٧٧٠ وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٤٩٧٦ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

-قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ٩٧، وهدم كلي لحق ب 32 مقر إعلامي، فضلا عن أضرار لعشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٣٦ مليون دولار.

-قصف ٦٥ مقر حكومي ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة ١٦ مليون دولار.

-تضرر ٣٦ مدرسة وعدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

-قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت ١٧ مليون دولار.

-خسائر مباشرة بقيمة ٢١ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف ٤ مقرات لبنوك محلية، ومصانع.

-قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت ١٤ مليون دولار.

-خسائر مباشرة بقيمة ١٠ مليون دولار في قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.

-تضرر عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت ٥ مليون دولار.

-تضرر شبكات اتصالات وانترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت ٦ مليون ومائة ألف دولار.

-تعرض ٨ مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ وتضررت عشرات دور العبادة (مساجد وكنائس) جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة ٢ مليون دولار.

- يستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.

-جريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح مئات العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعد جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعا في قطاع غزة.

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