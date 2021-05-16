أول تعليق من حماس على تصريحات نتنياهو وغانتس بشأن العدوان على القطاع

وكان نتنياهو، قال اليوم الأحد: إن التوتر مع غزة، سيستغرق بعض الوقت.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بأن هناك دائما ضغوطاً دولية، لوقف العملية، "لكننا نحصل على دعم من الولايات المتحدة".





وتابع: "سنواصل العملية العسكرية في هذا الوقت بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء".



