أول تعليق من حماس على تصريحات نتنياهو وغانتس بشأن العدوان على القطاع
قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن صورة نتنياهو وقادة جيشه وهم يقدمون إنجازات وهمية وروايات كاذبة "دليل جديد على عمق الأزمة التي يعيشها الكيان الصهيوني بسبب ضربات المقاومة".
وأكد في تصريحات صحفية، بأن "المقاومة وقادتها بخير ولديها من القدرات والإمكانيات ما يكسر شوكتهم ويدحض كذب نتنياهو وقادته المجرمين ولن يمنح نتنياهو وقادته أي صورة أو إنجاز للتغطية على عجزه وفشله".
وكان نتنياهو، قال اليوم الأحد: إن التوتر مع غزة، سيستغرق بعض الوقت.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بأن هناك دائما ضغوطاً دولية، لوقف العملية، "لكننا نحصل على دعم من الولايات المتحدة".
وتابع: "سنواصل العملية العسكرية في هذا الوقت بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء".
من جهته، قال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، في مؤتمر مشترك، إن لم تقم بتقدير شدة ردنا بشكل صحيح، مشيراً إلى أن "قطاع غزة يواجه قوة عسكرية ضخمة لم يعهدوها حتى يومنا هذا".
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