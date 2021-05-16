سلامة معروف: ندعو لعدم استضافة متحدثي الاحتلال عبر وسائل الإعلام

رام الله - دنيا الوطنحيا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، وسائل الإعلام والطواقم الصحفية التي تواكب مجريات العدوان لحظة بلحظة، مقدراً عاليا استمرارها في أداء واجبها المهني والأخلاقي، رغم تعمد الاحتلال قصف المقرات الإعلامية.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في ضوء استمرار عدوان الاحتلال بحق الأبرياء من الأطفال والنساء وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وفي ظل تعمد قصف المقرات الإعلامية.ودعا كافة وسائل الإعلام العربية والدولية وخاصة التي تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل الاحتلال خلال عدوانه لوقف استضافة المتحدثين باسم الاحتلال، فإن لم يكن بدافع أخلاقي لمنع تبرير الجرائم وتجميل وجه المحتل البغيض، فليكن بدافع الرد على الاعتداء الواضح والمتعمد تجاههم وتعريض طواقمهم العاملة ومعداتهم للقصف.وشدد على أن هذه الدعوة هي الأصل في التعامل مع هذا المحتل وكل من يتحدث بلسانه ليبرر جرائمه اللاإنسانية، ويتجرد من آدميته ليكون بوقا لتجميل وجه المحتل، و"هي دعوة لا تمس بحرية الرأي والتعبير، فلا حرية مع احتلال ولا تعبير أبلغ من دماء الضحايا وأشلاء الأطفال".